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اليوم .. مباريات ودية لشبين والمنصورة وسوهاج استعداداً للمظاليم

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:46 ص
اليوم .. مباريات ودية لشبين والمنصورة وسوهاج استعداداً للمظاليم
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مصطفي الجندي
 
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يقام في الرابعة من عصر اليوم الخميس عدد من المباريات الودية، لأندية دوري القسم الثاني، حيث سيلتقي جمهورية شبين مع منيا القمح بستاد المنوفية الرياضي.


كما سيخوض المنصورة مواجهة على ملعبه من كهرباء طلخا، ويحل الهلال ضيفاً على دمنهور، ويلعب الألومنيوم مع غارب، وسيراميكا مع الإنتاج، وديروط مع المقاولون، وكفر الشيخ مع مع مياة البحيرة.


ومن المقرر أن يقام القسم الثاني، بنظام ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 16 فريق، ويتأهل ثلاثة أندية للدوري الممتاز، ويهبط 4 فرق من كل مجموعة للقسم الثالث.

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