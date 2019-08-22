العثور على جثة سائق وسط زرعات المنيا

تكثف إداراة البحث الجنائي بمركز بني مزار شمال محافظة بالمنيا، برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك، ملقاه وسط الطريق الزراعي بين قرية الشيخ عطا وقرية السعدية التابعة لدائرة المركز.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ الي مركز شرطة بنى مزار من عمليات النجدة بالعثور علي جثة لشاب في العقد الثاني من العمر.





وبإنتقال قوات الأمن برئاسه المقدم عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث مركز بني مزار تبين انها جثة "محمد. م. ع" 19 عامًا سائق توك توك، توفي إثر إصابته "بجرح طعني بالفخذ الأيسر".





تبين أن هناك شبهة جنائية في وفاته، ولم يتم العثور على التوك توك الخاص بالمجني عليه، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي بني مزار العام، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لتعقب الجناة وكشف غموض الجريمة.



