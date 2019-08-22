العثور على جثة سائق وسط زرعات المنيا
الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:33 ص
أسماء نجاتى
Advertisements
Advertisements
تكثف إداراة البحث الجنائي بمركز بني مزار شمال محافظة بالمنيا، برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك، ملقاه وسط الطريق الزراعي بين قرية الشيخ عطا وقرية السعدية التابعة لدائرة المركز.
تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ الي مركز شرطة بنى مزار من عمليات النجدة بالعثور علي جثة لشاب في العقد الثاني من العمر.
وبإنتقال قوات الأمن برئاسه المقدم عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث مركز بني مزار تبين انها جثة "محمد. م. ع" 19 عامًا سائق توك توك، توفي إثر إصابته "بجرح طعني بالفخذ الأيسر".
تبين أن هناك شبهة جنائية في وفاته، ولم يتم العثور على التوك توك الخاص بالمجني عليه، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي بني مزار العام، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لتعقب الجناة وكشف غموض الجريمة.
حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.
Advertisements
المزيد عن: زراعات المنيا حواجث جثة سائق أخبار مصر
- العثور على جثة فتاة وسط الزراعات بالغربية
- المباحث الجنائية تكثف جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سائق ببني سويف
- العثور على جثة "عامل" مبلغ بتغيبه عن منزل أسرته منذ 10 أيام في بني سويف
- النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة رضيعة عُثر عليها مُلقاة وسط القمامة في الشرقية
- العثور على طالب مذبوحا وملقى وسط الزراعات بالأقصر
- جهود أمنية لكشف العثور على جثة "فلاح" مذبوحًا داخل منزله في إهناسيا ببني سويف
- "مبلغ بغيابه".. تكثيفات أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك بالصف
- الأمن يُكثف جهوده لكشف غموض العثور على شاب مقتولًا بالشرقية
- أمن المنيا يكشف لغز العثور على جثة سيدة مطعونة داخل شنطة بلاستيكية
- العثور على جثة لشاب مفصولة الرأس علي شريط سكة حديد المنيا