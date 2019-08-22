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باريس سان جيرمان يختار 3 لاعبين من ريال مدريد في صفقة نيمار

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:09 ص
باريس سان جيرمان يختار 3 لاعبين من ريال مدريد في صفقة نيمار
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الفجر الرياضي
 
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لاتزال إغراءات ريال مدريد مستمرة لحسم صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية الحالية، والانتصار على برشلونة في صفقة مدوية.

 

ويسعى ريال مدريد لإدخال لاعبيه كجزء من الصفقة، لعدم قدرته على دفع المقابل المادي المطلوب من باريس سان جيرمان بصورة كاملة، مما يدفعه لمحاولة تقليله بإدخال لاعبيه.

 

وكان الريال قد عرض على نظيره الفرنسي خيمس رودريجيز وجاريث بيل بالإضافة إلى كيلور نافاس بالإضافة إلى مبلغ مالي، إلا أن فريق العاصمة الفرنسية رفض العرض لعدم رغبته في ضم هؤلاء اللاعبين.

 

وأكد موقع Le10Sport الفرنسي، أن باريس سان جيرمان يرغب في دخول إثنين من بين ثلاث لاعبين في ريال مدريد كجزء من الصفقة وهم، فينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا بالإضافة إلى كاسميرو.

 

ويرى باريس سان جيرمان أن الثلاثي الذي تم تحديده قادر على رفع مستوى الفريق وسد حاجاته سواء في مركز حراسة المرمى أو تعويض رحيل نيمار في هذه الصفقة.

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