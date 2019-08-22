تشن يفوز برئاسة اتحاد الكرة الصيني

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس، إنه تم انتخاب تشن تشويان رئيسا للاتحاد الصيني لكرة القدم.

وأشارت شينخوا إلى أن تشن، البالغ عمره 63 عامًا وهو الرئيس السابق لمجموعة موانئ شنغهاي الدولية التي تملك فريق شنغهاي سيبج، تم انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية.

وأضافت شينخوا أن دو تشاوجاي وجاو هونغبو وسون وين سيتم تعيينهم في منصب نائب رئيس الاتحاد.

ودو هو أحد أعضاء مجلس الاتحاد الدولي (الفيفا) كما سبق لجاو وسون اللعب لمنتخب الصين للرجال والسيدات على الترتيب.

وتولى جاو تدريب منتخب الرجال في فترتين فيما تتقاسم سون، قائدة المنتخب السابقة التي شاركت في كأس العالم أربع مرات، لقب لاعبة القرن الذي منحه الفيفا مع الأمريكية ميشيل أكرز.