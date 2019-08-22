أحمد عفيفي يشرح تفاصيل مسابقة تركي آل الشيخ للجماهير للفوز بسيارة موديل 2019





وقام عفيفي بنشر فيديو له عبر صفتحه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق قائلا:" فرصة ذهبية للجماهير للفوز بسيارة موديل 2019 عن طريق صفحة المستشار تركي آل الشيخ عبر "فيس بوك".





وتابع عفيفي:" للفوز بالسيارة قم بالدخول على الصفحة وإتباع التعليمات بعمل لايك وشير للبوست المثبت، ثم توقع نتيجة مباراة ألميريا وراسينج في الجولة الثانية لدوري الدرجة الثاني الإسباني".





الجدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ هو مالك نادي ألميريا الإسباني.













عندك فرصة تكسب عربية موديل ٢٠١٩ .. شوف الفيديو ده هتفهم ازاي .. يارب اللي يكسب يكون اكتر واحد تفرق معاه العربية pic.twitter.com/dJscEk4WXU — عفيفي - Afify (@Ahmed1Afify) August 22, 2019

حرص أحمد عفيفي المتحدث الإعلامي السابق لنادي بيراميدز، على شرح تفاصيل مسابقة المستشار تركي آل الشيخ الجديدة للفوز بسيارة موديل 2019.