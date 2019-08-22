كهربا يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك

حرص محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق، والمنتقل حديثًا لصفوف أفيس البرتغالي، على توجيه رسالة لجماهير الزمالك، من خلال رده على النصيحة التي وجهها له إبراهيم سعيد، بشأن أزمة اللاعب مع القلعة البيضاء.

وكتب كهربا في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موجهًا حديثًه لإبراهيم سعيد: "انت اخويا وربنا يعلم وجمهور الزمالك المحترم عمره ما هيكون طرف".

وأضاف: "انا عمري ما دخلت الجمهور طرف في مشاكلي مع اشخاص بالعكس تماما".

وأردف: "انا بقدر جمهور الزمالك الاصيل وليس الاشخاص المندسون ذوي الاغراض فهم ليس من هذا الجمهور والطرف فالمشكله عارف نفسه".

واختتم: "متقلقش اخوك مركز اوي".