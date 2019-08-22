أخصائي نفسي: عند إصابة شخص بمرض نفسي يعتقد الأهل أنه "محسود"



وأضاف عيد، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن المريض عندما يتعرض للاكتئاب، أو أي أمراض أخرى يعتقد الأهل بأنه "محسود"، ويلجأون إلى العلاج الشعبي.



ولفت إلى أن هناك وصمة للعلاج النفسي، ويعتقد البعض أنه أصبح مجنون، مشددا على أنه يحلم بعمل حملة لكيفية معاملة السيدات من الناحية النفسية.

قال الدكتور البسيوني عيد، أخصائي الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى العباسية، إن حكاية المريض النفسي في مصر صعبة جدا، لافتا إلى أنه يبحث كثيرا قبل الذهاب لطبيب نفسي مما قد يضيع عليه فرص كثيرة في العلاج.