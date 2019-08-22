اختتام عرض أمر تكليف في ثقافة سوهاج.. اليوم

يختتم عرض "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح عروضه اليوم الخميس في تمام الثامنة مساء بقصر ثقافة سوهاج.









ويرفع العرض يوميا لافتة "كامل العدد"، لينتقل بعدها العرض الى محافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار خطة التجوال التي أعلنها البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، و تنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة للمسرح الحديث.









يقول المخرج باسم قناوي مخرج العرض إن العرض يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من أول ليلة عرض بالمحافظة الأسبوع الماضي، ومن مختلف الفئات سواء شباب أو أطفال أو عائلات، وهو ما يعتبر دافعا مشجعا للقيام بمزيد من الجولات بالمحافظات، والتي يبدي جمهورها سعادة كبيرة لوجود عروض مسرحية بها، و هذا ما نراه في جولات العرض منذ بدايتها العام الماضي.



