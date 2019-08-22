حفل MTV Video Music Awards بمشاركة نورماني وبيج شين وH.E.R

عدد كبير من نجوم العالم يشارك في إحياء حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 والمقرر إقامته 26 أغسطس الجاري في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية والذي سيقدمه الكوميديا سيباستيان مانيسكالكو.





وأعلن القائمون على الحفل عن أسامي عدد من النجوم الذين دخلوا ضمن قائمة المشاركين باستعراضات غنائية راقصة وأبرزهم النجمة العالمية نورماني كذلك يشارك بيج شين والنجمة الأمريكية H.E.R. والمغني أوزونا.





يذكر أن إدارة الحفل أعلنت أن النجمة العالمية ميسي إيليوت ذات الـ(48عامًا) سيتم تكريمها لكى تنل جائزة " Michael Jackson Video Vanguard Award " ، و من المقرر أن تشارك ميسي بتقديم استعراضات غنائية راقصة بالحفل وهي المرة الأولى التي تعود فيها إليوت إلى مسرح الحفل منذ عام 2006