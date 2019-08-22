المنسق العام لحفلات مهرجان صلالة بعُمان: تامر حسني حقق أعلي حضور جماهيري منذ 10 سنوات

أحيا الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيا ضخما علي هامش فعاليات مهرجان صلالة السياحى بسلطنة عُمان، حيث رفع الحفل لافتة "كامل العدد".









وعلق السيد يوسف دندش، المنسق العام لجميع حفلات مهرجان صلاله السياحي بسلطنة عُمان علي حفل نجم الجيل، قائلا،:" سجل النجم المصري تامرحسني أعلى حضور جماهيري منذ عشر سنوات في المهرجان،والحفل كان أكثر من رائع".









وقدم حسني، علي مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة وسط صيحات وهتافات ملأت ركنات المسرح.



