في عيد ميلاد صفاء الطوخي.. تعرف على والديها مشاهير عالم الأدب

تحتفل الفنانة صفاء الطوخي اليوم الخميس، بعيد ميلادها الخامس والخمسين، حيث ولدت في الثاني والعشرين من أغسطس ١٩٦٤، وتنحدر صفاء من أسرة مميزة في عالم الأدب، فوالدها هو الأديب عبدالله الطوخي، ووالدتها هي الكاتبة فتحية العسال.





تخرجت صفاء الطوخي في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام ١٩٩٤، وعملت لفترة في معهد الثقافة الجماهيرية.



