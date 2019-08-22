في عيد ميلاد صفاء الطوخي.. تعرف على والديها مشاهير عالم الأدب
الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:06 ص
شيماء عطية
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تحتفل الفنانة صفاء الطوخي اليوم الخميس، بعيد ميلادها الخامس والخمسين، حيث ولدت في الثاني والعشرين من أغسطس ١٩٦٤، وتنحدر صفاء من أسرة مميزة في عالم الأدب، فوالدها هو الأديب عبدالله الطوخي، ووالدتها هي الكاتبة فتحية العسال.
تخرجت صفاء الطوخي في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام ١٩٩٤، وعملت لفترة في معهد الثقافة الجماهيرية.
شاركت صفاء في عدد من المسلسلات الناجحة، أبرزها: "لن أعيش في جلباب أبب، ليالي الحلمية، الليل وآخره، أم كلثوم، فارس بلا جواد"، كما كان لها مشاركات في عدد من الأفلام منها: "الكبار، المهاجر، أرض الخوف، جاءنا البيان التالي"، وعلى خشبة المسرح قدمت عدد من الأعمال الهامة أبرزها "الأيام المخمورة".
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