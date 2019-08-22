"الصحة العالمية": حملة "100 مليون صحة" هي الأكبر على وجه الأرض



وأضاف "أدهانوم"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن السيسي هو رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، ومبادرته في مصر يمكن تطبيقها في الدول الأخرى في القارة السمراء.



وتابع مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنه التقى الرئيس على هامش قمة العشرين، وأعجبت به لأني رأيت لديه التزامًا نادرًا ما أراه في المسؤولين.



وأشار إلى أن حملة "100 مليون صحة"، هي الأكبر على وجه الأرض، والتزامه بها أعجبت به، وهو تحدث إلي عن تفاصيل هذه الحملة.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه حضر إلى مصر لكي يشهد أكبر حملة ضد "فيروس سي" في العالم، وللقاء عدد من المسئولين على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.