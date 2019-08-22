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مصطفى الفقي: مجيء ترامب أحدث نقلة نوعية جديدة في حياة أمريكا السياسية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:50 ص
مصطفى الفقي: مجيء ترامب أحدث نقلة نوعية جديدة في حياة أمريكا السياسية
الدكتور مصطفى الفقي
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أمنية فوزي
 
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أكد الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، أن المجتمع الأمريكي لم يصبح كتابًا مفتوحًا، ولا أحد يتوقع نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن مجئ ترامب أحدث نقلة نوعية جديدة في حياة أمريكا السياسية.

وتابع: "ترامب يفعل ما يريد أن يفعله في الوقت الذي يريده".
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