محافظ أسيوط يزور دير السيدة "مريم العذراء" بدرنكة في ختام الاحتفال السنوي





وأشاد نور الدين، بمدى قوة نسيج الشعب المصرى وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى اعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والتى حظيت محافظة أسيوط بمحطتين منها دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية.



رافق المحافظ - خلال الزيارة –اللواء اركان حرب ايمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء حاتم رياض مدير فرع جهاز الامن الوطني والعقيد ايمن رمضان بهيئة الرقابة الادارية والعميد عصام غانم مدير فرع الامن العام والمقدم سامح كمال بجهاز الامن الوطنى والمقدم عبد الله غانم نائب المستشار العسكرى للمحافظة واللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط وفضيلة الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف والعميد اشرف مرسى مدير ادارة المرور وعثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى وبعض أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الامنية والدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وأكد محافظ أسيوط، خلال كلمته التي ألقاها أمام عشرات الآلاف من المواطنين، تكثيف الجهود مع القيادات الكنسية والتنفيذية والامنية لاحياء مسار رحلة العائلة المقدسة والترويج السياحى لها وتوفير جميع الخدمات والإمكانات اللازمة لزوار تلك الاماكن المقدسة مشيدًا بدور نيافة الأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس لايبارشية اسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها فى تنظيم الاحتفالية السنوية لدير السيدة العذراء لتخرج بهذا الشكل الرائع الذى يليق بمحافظة أسيوط موجها الشكر لقيادات الكنيسة ورعاة الدير على حفاوة الاستقبال والاستضافة الكريمة للقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية واختتم كلمته قائلا: "الدين لله والوطن للجميع".



كما قدم المحافظ التهنئة للأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط وقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة هذه الاحتفالية..جاء ذلك خلال زيارته لكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة وسط جموع غفيرة من المحتفلين من مختلف محافظات مصر ودول العالم.



وأعرب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، عن سعادته بحضور الاحتفالية ناقلا تهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لجميع قيادات وشعب الكنيسة بهذه المناسبة، داعيًا المولى عزوجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.



كما وجه الأنبا يوأنس – خلال كلمته – رسالة محبة وسلام لمحافظ أسيوط ولجميع القيادات التنفيذية والامنية والدينية والشعبية التى حرصت على حضور الاحتفالية وتقديم التهانى بهذه المناسبة الدينية والتاريخية كما ارسل رسالة محبة وسلام لروح مدير أمن اسيوط السابق اللواء جمال شكر مشيرا الى ارتفاع اعداد زوار الدير هذا العام ليصل الى 2 مليون زائر خلال ايام الاحتفال من مختلف محافظات مصر والعالم.





وأشار إلى الدفع بسيارات اضافية لنقل الوفود والزوار من أسفل الدير إلى أعلاه فضلا عن وجود الاسانسيرات والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل الزيارة عليهم مشيرا إلى وجود أكثر من 2500 متطوع للخدمة بشتى القطاعات المجالات الخدمية بالدير لمساعدة الزوار وتسهيل الزيارة عليهم مؤكدا ان الليلة الختامية شهدت صلوات رفع البخور والموكب الذي يجول في جميع أرجاء الدير وانشاد الترانيم والمدائح داخل ساحة الدير واستقبال قيادات المحافظة والمهنئين والتى اعقبها العظة الروحية وتسبحه نصف الليل واختتام الليلة بصلوات القداس الإلهي.



يذكر ان محافظ اسيوط قد وجه بالتنسيق بين كافة القيادات التنفيذية والامنية وقيادات الكنيسة والدير للاستعداد للاحتفال هذا العام وتذليل كافة العقبات امام المواطنين والتنسيق مع إدارة المرور لوضع خطة مرورية لمنع التكدس والزحام المروري لتسهيل الحركة المرورية ووصول الزوار إلى الدير فضلًا عن وضع الكوردونات والحواجز الحديدية وتغيير بعض المسارات والضخ بكفاءات من رجال الشرطة والجيش في محيط الدير والطرق المؤدية إليه لافتًا إلى التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي للدفع بسيارات المياه لسد احتياجات الزوار والمترددين على الدير والتنسيق مع التنشيط السياحي وإدارة السياحة لاستقبال الوفود المشاركة في الليلة الختامية وتوزيع مطويات وCD لشرح الأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بتوفير مقر بمحيط الدير.



ويقيم دير السيدة العذراء مريم بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط احتفالاته بعيد اصعاد جسد السيدة العذراء في 21 من أغسطس كل عام ويسبقه صوم العذراء ١٥ يوما ايام الدير خلاله النهضة الروحية وشملت الصلوات الترانيم والتسابيح وموكب الأيقونة طوال أيام الاحتفالات يستقبل خلاله الالاف الزوار، كما يقع دير العذراء بالجبل الغربي لمدينة أسيوط على أرتفاع مائة متر من سطح الأرض الزراعية.





ويبعد عن المدينة عشرة كيلومترات تقطعها السيارة في ربع ساعه، وللذهاب إلى الدير يعبر الزائر بالمدينة غربا حتى يرى نفسه في مواجهة جبل اسيوط الواقف منتصبا وعنده يتجه جنوبا ثلاثة كيلومترات أخرى إلى قرية درنكه ثم يتجه نحو الطريق الصاعد إلى الجبل مسافة كيلو متر وفي نهايته تصل السيارة أمام أبواب الدير كما يمكن للزائرأن يصل إلى الدير عن الطريق الدائرى الذي يبدا عند الكيلو 3 ثلاثه قبل الدخول إلى مدينة اسيوط من الجهة الشمالية وعند الكيلو 4 من الجهة الجنوبية



زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، الأربعاء، دير السيدة مريم العذراء بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط لتقديم التهنئة لقيادات وشعب الكنيستين الأرثوذوكسية والكاثوليكية بمناسبة ختام الاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضى المصرية والتي يحتفل بها اقباط مصر كل عام فى الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 اغسطس.