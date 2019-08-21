محمد إمام عن صورته مع الهضبة: "لمة الحلوين بتغريني"

شارك الفنان محمد إمام، صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب وذلك خلال تواجده بالساحل الشمالي.





وشارك امام، الصورة علي حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام" الصورة وعلق عليها: "لمة الحلوين بتغريني.. يوم تلات".





وكان قد طرح الهضبة اغنية تحمل اسم "يوم تلات" خلال الفترة الماضية وقامت بجدل كبير علي السوشيال ميديا.