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محمد إمام عن صورته مع الهضبة: "لمة الحلوين بتغريني"

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:44 م
محمد إمام عن صورته مع الهضبة: لمة الحلوين بتغريني
محمد إمام
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يارا أحمد
 
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شارك الفنان محمد إمام، صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب وذلك خلال تواجده بالساحل الشمالي.

وشارك امام، الصورة علي حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام" الصورة وعلق عليها: "لمة الحلوين بتغريني.. يوم تلات".

وكان قد طرح الهضبة اغنية تحمل اسم "يوم تلات" خلال الفترة الماضية وقامت بجدل كبير علي السوشيال ميديا.
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