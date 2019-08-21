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نور عبد السلام تحصد فضية تحت ٤٩ كجم للتايكوندو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:00 م
نور عبد السلام تحصد فضية تحت ٤٩ كجم للتايكوندو
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علي نبوي
 
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أضافت اللاعبة نور عبد السلام، ميدالية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.


وحصدت البطلة المصرية الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات التايكوندو بوزن تحت ٤٩ كجم في الدورة بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية.


وتواجهت نور عبد السلام في النهائي مع بطلة كوت ديفوار فيرمياتا بوما وجاءت نتيجة المباراة في النهاية ٣٤ -١٠ لصالح لاعبة كوت ديفوار.

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