نور عبد السلام تحصد فضية تحت ٤٩ كجم للتايكوندو

أضافت اللاعبة نور عبد السلام، ميدالية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

وحصدت البطلة المصرية الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات التايكوندو بوزن تحت ٤٩ كجم في الدورة بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية.

وتواجهت نور عبد السلام في النهائي مع بطلة كوت ديفوار فيرمياتا بوما وجاءت نتيجة المباراة في النهاية ٣٤ -١٠ لصالح لاعبة كوت ديفوار.