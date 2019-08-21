شاهد.. زينة بـ"هوت شوت" في أول ظهور لها بعد أزمتها مع أحمد عز (صورة)

حرصت الفنانة زينة، علي مشاركة جمهورها عدد من صور خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي مرتدية هوت شورت.





ونشرت الصور علي موقع الصور الشهير "انستجرام" واعتبرها الجمهور إطلالة مثيرة وخاصة بعد الأزمة مع احمد عز وواقعة المحضر لشقيقتها نسرين والتي تعدت عليه في احدي الفنادق الكبري بالعالمين الجديدة.