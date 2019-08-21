تاكيسوفا كوبو ينتقل لهذا النادي خلال ساعات
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:46 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحيفة إسبانية، إلى أن ريال مدريد الإسباني قرر تحديد مستقبل الجوهرة اليابانية تاكيفوسا كوبو، الذي انضم إلى النادي الملكي مؤخرًا قادمًا من إف سي طوكيو الياباني.
وبحسب ما ذكره الصحفي الإسباني الشهير "خوسيه لويس سانشيز" لبرنامج "خوجونيس" التلفزيوني فإن ريال مدريد اتقق على وجهة كوبو في الموسم المقبل ولن يلعب ضمن صفوف "الكاستيا" تحت قيادة راؤول جوناليس.
وأوضح سانشيز أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا سيتم إعارته إلى ريال مايوركا، بعد دراسة العروض العديدة، والتي جاء أبرزها من بلد الوليد، النادي الذي كان قريبًا من خطف كوبو.
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