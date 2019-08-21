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الألعاب الإفريقية.. هانيا مورو تحصد ذهبية ١٥٠٠ متر حرة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:50 م
الألعاب الإفريقية.. هانيا مورو تحصد ذهبية ١٥٠٠ متر حرة
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علي نبوي
 
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أضافت السباحة المصرية هانيا مورو ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.


وحققت السباحة المصرية ذهبية سباق ١٥٠٠ متر حرة فى منافسات السباحة بعدما حققت زمنا قدره ١٧:٠٦:٧١ دقيقة.


وباتت مصر حاليا تحتل صدارة الترتيب العام في ميداليات الدورة الإفريقية بعد النتائج الأخيرة.


بذلك أصبح رصيد مصر 22 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات.

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