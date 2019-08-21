أخيرا.. زيدان يتراجع ويمنح الضوء الأخضر لــ"بيريز" لحسم صفقة نيمار





منح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينجي، فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الضوء الأخضر لحسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لضمه للفريق خلال الصيف الجاري.

ووافق أخيرا زيدان على ضم نيمار، بعد تأكده في عدم نجاح الريال في حسم صفقة بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، والذي كان خيارا أساسيا لزيدان هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "ماركا‘" الإسبانية، فأن زيدان قرر الموافقة على رغبة بيريز في ضم نيمار، خاصة وأنه من أبرز اللاعبين في العالم.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، ان هناك منافسة بين برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس على ضم نيمار هذا الصيف.