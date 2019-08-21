ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أخيرا.. زيدان يتراجع ويمنح الضوء الأخضر لــ"بيريز" لحسم صفقة نيمار

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:41 م
أخيرا.. زيدان يتراجع ويمنح الضوء الأخضر لــبيريز لحسم صفقة نيمار
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements


منح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينجي، فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الضوء الأخضر لحسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لضمه للفريق خلال الصيف الجاري.

 

ووافق أخيرا زيدان على ضم نيمار، بعد تأكده في عدم نجاح الريال في حسم صفقة بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، والذي كان خيارا أساسيا لزيدان هذا الصيف.

 

ووفقا لصحيفة "ماركا‘" الإسبانية،  فأن زيدان قرر الموافقة على رغبة بيريز في ضم نيمار، خاصة وأنه من أبرز اللاعبين في العالم.

 

وتابعت الصحيفة الإسبانية، ان هناك منافسة بين برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس على ضم نيمار هذا الصيف.

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
2
x
19:00
0
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
22:00
-
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
-
x
21:00
-
كراسنودار - روسيا