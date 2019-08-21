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إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:38 م
إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل
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وكالات
 
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أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه منطقة مفتوحة في الأراضي الإسرائيلية".

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الأربعاء "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

وكانت هيئة البث الإسرائيلي نقلت أن "دوي انفجارين على الأقل سُمعا في منطقة مفتوحة في مستوطنة شعار هنيغف المحاذية للقطاع".
إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل
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