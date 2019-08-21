حسن حسني يتصدر "تويتر" بهذه الصورة

استطاع النجم حسن حسني أن يتصدر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد نشر صورة لتمثال منحوت له.





أحد الناحتين ويدعى محمود فؤاد، قام بنحت تمثال للفنان حسن حسنى، ووجه سؤلا للجمهور، عن من هو صاحب التمثال.





وتبادل الناشطون عبر "تويتر"، الإجابات، موضحين أن التمثال للفنان حسن حسنى.





وأرفق المعلقون على صورة التمثال، بـ هاشتاج #حسن_حسنى ، ما جعله يتصدر تويتر.



