قيادي جنوبي لــ "الفجر": الإمارات أسهمت في إعادة إعمار ما دمرته الحرب

قال صالح علي بامقيشم رئيس إتحاد شباب الجنوب شبوة وعضو الأمانة العامة للمجلس للانتقالي، إن الدور الانساني للإمارات كان عبر الهلال الاحمر الاماراتي والمؤسسات الاغاثية والخيرية التي أسهمت إسهاما كبيراً في التخفيف من حدة المعاناة الانسانية عبر برنامج إغاثي يهدف إلى إمداد السكان المتضررين بالغذاء والدواء والمأوى للنازحين.





وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الفجر" بأن الإمارات أسهمت في إعادة اعمار ما دمرته الحرب وخاصة المؤسسات والمباني الحكومية والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية عموما.





وقال أما عن الجانب العسكري فلا يخفى على أحد أن الإمارات انخرطت في إطار التحالف العربي، وأسهمت في كبح جماح التمدد الايراني ، وقدمت الدعم العسكري واللوجيستي، وفي طليعتها المقاومة الجنوبية ثم ساعدت على بناء الاجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق المحررة لتطييع الحياة وفرض الامن والاستقرار.