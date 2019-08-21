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عبد الحفيظ يعقد جلسة خاصة مع رمضان صبحي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:32 م
عبد الحفيظ يعقد جلسة خاصة مع رمضان صبحي
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علي نبوي
 
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عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر على هامش المران اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وعقب الجلسة اكتفى رمضان صبحي بأدار تدريبات تأهيلية على هامش المران، ولم يشارك في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان مساء بعد غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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