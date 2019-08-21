محافظ الوادي الجديد: منح قروض للجمعيات لاستكمال مشروع الظهير الزراعي



وأوضح، محافظ الاقليم، أن مشروع الظهير الزراعي أحد المشروعات الواعدة التي تبنتها المحافظة في الفترة الأخيرة بهدف استصلاح وزراعة المناطق الصحراوية التي تتخلل قرى المحافظة بهدف تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وذلك عن طريق تكوين شركات مساهمة شبابية أو عن طريق الجمعيات الأهلية.



وتابع،محافظ الوادي الجديد، أن كل جمعية وشركة ستصطلح مساحة نحو 200 لــ 250 فدانا دفعة واحدة يستفيد منها كل شاب بمساحة من 3 لــ5 أفدنة.



أعلن،محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط،عن انه سيتم منح قروض للجمعيات التي تباشر مشروعات الظهير الزراعي بمراكز المحافظة الخمس، لاستكمال المشروعات الخاصة بها، مؤكدًا أن هذه القروض ستوجه للجمعيات التي بدأت فعليا في استصلاح الأراضي وحفر آبار المياه.