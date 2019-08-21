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الجيش الليبي يستهدف ميليشيات طرابلس بعد هجومها على السبيعة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:20 م
الجيش الليبي يستهدف ميليشيات طرابلس بعد هجومها على السبيعة
حفتر
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وكالات
 
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قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إن القوات المسلحة تصدت لهجوم الميليشيات الارهابية للتقدم نحو السبيعة وكبدتهم خسائر في المعدات والأفراد.

وتابع المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء:  سلاح الجوي استهدف الميليشيات المتبقية التي تقهقرت بعد هجومها على منطقة السبيعة عقب هزيمتها”.

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