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محمد يوسف يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة إطلع بره

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:18 م
محمد يوسف يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة إطلع بره
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محمد الصو
 
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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش المران المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.


ويستأنف الفريق تدريباته اليوم، على ملعب التتش، قبل التوجه للإسكندرية للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة إطلع بره الجنوب سوداني في دوري أبطال إفريقيا.


ووجه يوسف، بعض التعليمات الخاصة للاعبي الفريق خاصة كبار النادي، لتنفيذها خلال المباراة، والخروج من حالة الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام بيراميدز سبورت، بكأس مصر.


ويلتقي الأهلي إطلع بره بطل جنوب السودان، مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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