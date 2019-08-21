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شاهد الشكل التوقعي للجيل القادم من مرسيدس S-Class

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:18 م
شاهد الشكل التوقعي للجيل القادم من مرسيدس S-Class
شعار مرسيدس - صورة أرشيفية
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عشاق الصانعة الألمانية دومًا ما يبحثون عن كل جديد لها، ولا بد أنهم متشوقين أكثر لمشاهدة مرسيدس S-Class 2021 التي غالبًا لن تتواجد بعد أسابيع في معرض فرانكفورت للسيارات.

لذا قام الكوري Nori برسم صور ثلاثية الأبعاد لـ S-Class 2021 الجديدة كلياً، معتمدًا على الصور التجسسية ويبدو ذلك واضحاً في شكل شبكة التهوية والمصابيح الأمامية، كما أن المصابيح الخلفية مثلثة ومتصلة بشريط من الكروم. ستشترك S-Class في تصميمها مع CLA و CLS، ولكنها ستحصل على العديد من المزايا مثل جهاز لوحي ضخم لنظام المعلومات الترفيهية وأنظمة قيادة ذاتية من المستوى الثالث الأكثر تطورًا.

من المبكر الحديث عن خيارات المحرك لـ S-Class القادمة، ولكن من المتوقع أن تأتي بمحركات هجينة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
شاهد الشكل التوقعي للجيل القادم من مرسيدس S-Class
شاهد الشكل التوقعي للجيل القادم من مرسيدس S-Class
شاهد الشكل التوقعي للجيل القادم من مرسيدس S-Class
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