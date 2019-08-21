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مفاجأة كبيرة في تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:27 م
مفاجأة كبيرة في تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس
فالفيردي
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ريهام عبدالمحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ​برشلونة​ الإسباني يواجه مشكلة كبيرة في خط هجومه بعد الإصابات التي داهمت هذا الخط قبل لقاء ريال بيتيس الأحد المقبل في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه بعد إصابة ليونيل ميسي وغيابه عن مباراة الافتتاح أمام أتلتيك بلباو التي خسرها البرسا بهدف نظيف وعدم شفائه الكامل للحاق بمواجهة ريال بيتيس ازدادت الأمور سوءا بإصابة الأوروجواياني لويس سواريز أمام أتلتيك بلباو ثم إصابة عثمان ديمبيلي في التدريبات وغيابه 5 أسابيع عن الملاعب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه لم يعد لدى إرنستو فالفيردي المدير الفني للبرسا إلا أنطوان جريزمان المنضم حديثاً للبلوجرانا وأنه مع رحيل المهاجم البرازيلي فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ الألماني لذا قرر فالفيردي الاستعانة باللاعب الجوكر الإسباني ​سيرجي روبرتو​ لإشراكه في هجوم البرسا أمام ​ريال بيتيس​.
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