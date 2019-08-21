بالأسماء.. 3 إصابات حصيلة حادث تصادم أوتوبيس فريق غزل المحلة بدمنهور( صور)

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حصلت بوابة "الفجر" على أسماء المصابين في حادث تصادم أوتوبيس لاعبي فريق غزل المحلة و4 سيارات ملاكي بالقرب من مدخل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.



وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رقم الغربية ٧٢٧٤ رحلات، وسيارة دبابة ٢٥٩٤ نقل بحيرة محملة اسماك مجمدة، و3 سيارات آخرين، وذلك بعد انقطاع سلك الفرامل الخاص بالأتوبيس أثناء توجهه إلي معسكر بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية.



والمصابين هم كل من "هبة عبد العزيز قنديل" ٣٠ سنة، و"راوية على علي" ٣٠ سنة، و"تهاني محمد فتحي" ٦٠ سنة، وتم نقلهم للمستشفيات التخصصية لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.



وكان فريق غزل المحلة والجهاز الإداري قد توجهوا صباح اليوم للانضمام في معسكر لمدة أسبوع بالأكاديمية البحرية، وأثناء سير الأتوبيس على طريق دمنهور، حدث قطع مفاجئ بسلك الفرامل، واصطدم الأتوبيس بأربع سيارات مما أدى إلى انقلابهم، دون حدوث إصابات للاعبين، وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.