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" وزير قطاع الأعمال "يبحث مع سفير سنغافورة بالقاهرة التعاون في مجال النقل البحري

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:52 م
وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير سنغافورة بالقاهرة التعاون في مجال النقل البحري
وزير قطاع الاعمال العام
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احمد الشيخ
 
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إستقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بريمجت سداسيفان سفير سنغافورة لدى القاهرة، لبحث سبل وفرص التعاون المشترك خاصة في مجال النقل البحري، وذلك بحضور العضوين المنتدبين لشؤون النقل البحري والبري بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

 
وفي بداية اللقاء، قدم الوزير التهنئة للسفير السنغافوري بمناسبة العيد القومي لجمهورية سنغافورة مؤكدًا على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، والحرص على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.

 
وبحث السيد الوزير، خلال اللقاء، أوجه التعاون الممكنة مع ميناء سنغافورة لتطوير الأداء وآليات العمل في شركات تداول الحاويات التابعة للوزارة، معربا عن تطلعه للاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا السنغافورية في هذا المجال.

 

ومن جانبه، أبدى سفير سنغافورة ترحيبه بالتعاون مع شركات الحاويات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن ميناء سنغافورة البحري يعد من أكبر وأهم موانئ العالم، وتديره شركة PSA  السنغافورية والتي تعمل في نحو 64 ميناء حول العالم في آسيا وأوروبا والأمريكتين.

 
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