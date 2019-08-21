ريم الرياحي : ”المسلسلات التركية توتّرلي أعصابي.. ”

انتقدت الممثلة ريم الرياحي عددا من الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان، واعتبرت أنها لم تر نفسها في مسلسل علي شورب 2 ، قائلة ”ما نراش روحي في شورب، بدأ العمل عليه متأخرا جدا.. برشا زربة في الكتيبة”.

وفي تصريح نشرته موزاييك، وبسؤالها عن مسلسل مشاعر، أكدت الرياحي أنها لا ترى نفسها فيه أيضا، قائلا ”المسلسلات التركية توترلي أعصابي.. بطء شديد في الأحداث.. الصورة الجميلة جيدة لكنها وحدها لا تكفي”.