رئيس الجمهورية يعلن عن إحياء اليوم الوطني للثقافة

أعلن رئيس الجمهورية محمد الناصر عن إحياء اليوم الوطني للثقافة لتكريم المبدعين من رجال ونساء الثقافة والفكر والفنون والإعلام، وذلك في موكب سينتظم نهاية شهر سبتمبر القادم.

جاء ذلك لدى استقباله أمس بقصر قرطاج وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين.

كما استعرض اللقاء مستجدّات الساحة الثقافية وآخر إصدارات وزارة الشؤون الثقافية وأبرز المواعيد الإقليمية التي ستحتضنها بلادنا في الفترة القادمة ومنها مؤتمر وزراء الثقافة والسياحة العرب والدورة الحادية عشر للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة وفق ما جاء بلاغ صادر عن دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.