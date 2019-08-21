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وزير الخارجية الصيني يلتقي بنظراءه اليابانيين والكوريين

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:41 ص
وزير الخارجية الصيني يلتقي بنظراءه اليابانيين والكوريين
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ترجمة منار طارق
 
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اجتمع وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية في بكين اليوم الأربعاء في إطار سعيهم لتشجيع التقدم في مجال نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

جرت المناقشة الثلاثية وسط توتر العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشأن ضوابط التصدير.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصين ستعمل مع البلدين للحفاظ على التعددية والتجارة الحرة والالتزام باستقرار المنطقة. وقد التقى مع الياباني تارو كونو والكوري الجنوبي كانغ كيونغ وها.

قد توترت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية منذ أن شددت اليابان ضوابط التصدير على المواد الرئيسية لصناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية وقررت خفض الوضع التجاري للبلاد. وتتهم سول طوكيو بتسليح التجارة للرد على الخلافات السياسية عبر تاريخ الحرب.
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