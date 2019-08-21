بيان عاجل.. اليوم طقس حار ورياح وشبورة مائية واضطراب بحري

تشهد البلاد اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا:





القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.





الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة.





مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة.





سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.





قنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.





أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.



