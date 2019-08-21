زراعة عين شمس مستمرة في استقبال وفود الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات المصرية



تتوافد وفود الجامعات المصرية والعربية علي كليه الزراعة جامعة عين شمس للمشاركة في الدورة الكشفية القميه الثلاثون للجامعات المصرية والذي تنظمه هذا العام جامعه عين شمس وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



هذا وقد أفاد الدكتور حمدي موسى مستشار لجنه الجوالة بالجامعة ومنسق الدورة أن كليه الزراعة قامت بتجديد العديد من المرافق داخل الكلية مع تزويد أماكن اقامه الوفود بالعديد من مبردات المياه مع عمل صيانة كاملة للحمامات مع توفير المساحات اللازمة الاستقبال أكثر من 400 طالب وطالبه على مستوى الجامعات المصرية والعربية بالإضافة لتجهيز المطعم بكل المستلزمات اللازمة لتوفير الوجبات الصحيه للوفود.



كما أضاف موسى أن الجامعة قامت بتجهيز المدينة الجامعية لإقامة المشرفين على الوفود، وقد أشار الدكتور حمدي موسى أن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب اقترح ضرورة تحفيز وتشجيع أعضاء هيئه التدريس كى يشاركون في الأنشطة الطلابية لان هذه مشكله كبيره تواجه اغلب الجامعات المصرية.