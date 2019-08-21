ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زراعة عين شمس مستمرة في استقبال وفود الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات المصرية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:13 ص
زراعة عين شمس مستمرة في استقبال وفود الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات المصرية
أرشيفية
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements


تتوافد وفود الجامعات المصرية والعربية علي كليه الزراعة جامعة عين شمس للمشاركة في الدورة الكشفية القميه الثلاثون للجامعات المصرية والذي تنظمه هذا العام جامعه عين شمس وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


هذا وقد أفاد الدكتور حمدي موسى مستشار لجنه الجوالة بالجامعة ومنسق الدورة أن كليه الزراعة قامت بتجديد العديد من المرافق داخل الكلية مع تزويد أماكن اقامه الوفود بالعديد من مبردات المياه مع عمل صيانة كاملة للحمامات مع توفير المساحات اللازمة الاستقبال أكثر من 400 طالب وطالبه على مستوى الجامعات المصرية والعربية بالإضافة لتجهيز المطعم بكل المستلزمات اللازمة لتوفير الوجبات الصحيه للوفود.


كما أضاف موسى أن الجامعة قامت بتجهيز المدينة الجامعية لإقامة المشرفين على الوفود، وقد أشار الدكتور حمدي موسى أن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب اقترح ضرورة تحفيز وتشجيع أعضاء هيئه التدريس كى يشاركون في الأنشطة الطلابية لان هذه مشكله كبيره تواجه اغلب الجامعات المصرية.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
-
x
19:00
-
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
22:00
-
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
-
x
21:00
-
كراسنودار - روسيا