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اليوم.. مصر للطيران تنقل 5700 حاج من السعودية إلى أرض الوطن

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:03 ص
اليوم.. مصر للطيران تنقل 5700 حاج من السعودية إلى أرض الوطن
أرشيفية
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تُسير شركة مصر للطيران، 26 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 5700 حاج، بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2200 حاج من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة مالي.

بالإضافة إلى 15 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3500 حاج من حجاج قرعة الدقهلية وشئون ضباط بورسعيد والسويس والمنوفية، وتضامن القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

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