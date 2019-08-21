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عاجل.. بيان مهم من "السكة الحديد" بشأن حادث خط المناشي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:42 ص
عاجل.. بيان مهم من السكة الحديد بشأن حادث خط المناشي
قطار - صورة أرشيفية
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اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لجمهور ركابها عن تأخر بعض قطارات خط المناشي القاهرة.

وأعلنت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التأخر كان لبعض قطارت خط المناشي إيتاي البارود القاهرة.

وأكدت أنه في تمام الساعه ٢٢:٥٥، وأثناء سفرية مشحون ترباين ٥٦٢٢/٢٠٠٧ من محطة الاتحاد خط القاهرة المناشي خرجت أربع صهريجات عن القضبان من مشغولية خط الطوالى بحوش محطة الاتحاد وبوقته تنبه بقيام معدات الرفع وجاري رفع الحادث وتشغيل الخط جزئيا على جانبي محطة الاتحاد موقع الحادث ولا توجد أي وفيات أو إصابات.

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