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غضب في برشلونة بسبب ديمبلي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:06 ص
غضب في برشلونة بسبب ديمبلي
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ريهام عبد المحسن
 
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أكدت تقارير صحفية إسبانية وجود حالة من الغضب داخل برشلونة بسبب نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي الذي وضع الفريق في مأزق بعد إصابته.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة أعلن بالأمس عن إصابة ديمبلي في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر وغيابه لمدة 5 أسابيع عن المشاركة.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ديمبلي شارك في مباراة أتلتيك بيلباو في افتتاح الدوري للموسم الجديد وهو يشعر بانزعاج في القدم وحدد الجهاز الطبي للبرسا موعدًا له صباح السبت المقبل لإجراء اختبارات له لكنه فاجئهم بعدم حضوره.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الجهاز الطبي حاول السيطرة على ديمبلي لكنهم كانوا غاضبين عندما وصل يوم أمس الإثنين لإجراء الفحوصات والتي أظهرت إصابته بتمزق في أوتار الركبة اليسرى واستبعاده لـ5 أسابيع ليثير غضب واستياء الطاقم الفني والطبي بالإضافة إلى زملائه في الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبلي تسبب في الموسم الماضي في كثير من المشاكل بسبب سلوكه غير المنضبط وعدم التزامه بقواعد النادي الكتالوني.
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