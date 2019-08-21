غرامة تصل لـ100 ألف وحبس 5 سنوات.. اعرف عقوبة الابتزاز على الـ"سوشيال ميديا"
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:50 ص
نعيم يوسف
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قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات، يحمي بيانات المواطنين ويشجع على الاستثمار.
وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن من ينشيء صفحات وهمية بأسماء أشخاص آخرين سيعاقبه القانون بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيها، والحبس سنة إلى ثلاثة سنوات، لافتا إلى أن هذه سلطة تقديرية للقاضي.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه يجب على المتضرر التقدم بمذكرة أو بلاغ ضد من انتحل شخصيته، لافتا إلى أن الأجهزة المعنية تعرف مكان الشخص الذي انتحل الشخصية وانشأ الصفحة خلال نصف ساعة.
وأكد أن عقوبة الابتزاز وتركيب الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى 5 سنوات، وغرامة قدرها 100 ألف جنيها.
وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن من ينشيء صفحات وهمية بأسماء أشخاص آخرين سيعاقبه القانون بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيها، والحبس سنة إلى ثلاثة سنوات، لافتا إلى أن هذه سلطة تقديرية للقاضي.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه يجب على المتضرر التقدم بمذكرة أو بلاغ ضد من انتحل شخصيته، لافتا إلى أن الأجهزة المعنية تعرف مكان الشخص الذي انتحل الشخصية وانشأ الصفحة خلال نصف ساعة.
وأكد أن عقوبة الابتزاز وتركيب الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى 5 سنوات، وغرامة قدرها 100 ألف جنيها.
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