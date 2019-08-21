سوسن بدر: لهذا السبب شاركت في بطولة "أبو العروسة" (فيديو)





أوضحت الفنانة سوسن بد، سبب مشاركتها في مسلسل "أبو العروسة"، مشيرة إلى أن المسلسل مهم جدًا في هذه الفترة لأنه أعاد للأذهان الطبقة الوسطى، والتي اختفت من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية حيث ناقش المسلسل قضايا الطبقة الارستقراطية والفقيرة وما تحتها.





وأضافت سوسن بدر خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "دي إم سي": "(أبو العروسة) شبه كل المصريين، ويناقش قضايا قريبة من همومهم اليومية".





يذكر أن الفنانة سوسن بدر تم تكريمها يوم السبت الماضي، فى افتتاح الدورة 12 للمهرجان القومى للمسرح المصرى، والذى أُقيم فى دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير.











