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سوسن بدر تكشف كواليس إطلالتها الأخيرة بالشعر الأبيض

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:06 ص
سوسن بدر تكشف كواليس إطلالتها الأخيرة بالشعر الأبيض
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كشفت الفنانة سوسن بدر، كواليس إطلالتها الأخيرة بالشعر الأبيض، مشيرة إلى أنها قامت بتغيير شكل شعرها عقب الانتهاء من تصوير مسلسلها الرمضاني الماضي «زي الشمس»، وقبل عيد الفطر.

وأضافت في لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "كنا داخلين على عيد روحت الكوافير قولتله عايزاك تحلق لي وفعلا قصر شعري، وبقى خايف وأقوله قصر كمان، وقالي ألون قولتله لاء".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر، تم تكريمها يوم السبت الماضي، فى افتتاح الدورة 12 للمهرجان القومى للمسرح المصري، والذى أُقيم فى دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير.



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