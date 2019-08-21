عاجل.. برشلونة يجهز لتقديم نيمار

كشفت شبكة "ESPN"، مساء الثلاثاء، عن تطور جديد في صفقة انتقال نيمار دا سيلفا المحتملة من باريس سان جيرمان إلى برشلونة الإسباني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت الشبكة الإسبانية أن نادي برشلونة بالفعل قد جهز فيديو لتقديم نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة وطلب من Nike العديد من القمصان الخاصة باللاعب.





وتشير تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قد قدم عرضاً مغرياً لضم نيمار من باريس سان جيرمان وذلك بعد رفض العرض الأول، في ظل منافسة ريال مدريد على ضم البرازيلي.





وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد أشارت أن نيمار سينتقل إلى برشلونة إعارة لمدة سنتين مع إلزامية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة.





والجدير بالذكر أن نيمار كان حديث فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد أن أبدى رغبته في الرحيل إلى برشلونة مجدداً ومجاورة لويس سواريز وليونيل ميسي.