أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 20-8-2019
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:53 ص
محررو توك شو
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رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - هدى عبد الرازق - نعيم يوسف - داليا الحسين
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"السيسي" لمنتخب كرة اليد: "رفعتم رأس مصر.. والدولة سعيدة بكم"
وتوجه "السيسي"، عقب تكريمه لهم، بالشكر للمنتخب، قائلًا: "متشكرين وربنا يحفظكم، وأنتم رفعتم رأس مصر، والدولة كلها سعيدة بكم".
"الشهاوي": مصر لديها خبرة قتالية في كافة أنواع الحروب
وأضاف "الشهاوي"، أن هناك دول ذات مركز ثقل عسكري كبير، ترغب في تنفيذ التدريب المشترك مع القوات المسلحة المصرية لما لها من خبرة قتالية في كافة أنواع الحروب التقليدية وفي حروب الجيل الرابع وحروب مكافحة الإرهاب".
رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: فوزنا بكأس العالم لم يكن ضربة حظ
وقال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنهم استعدوا لبطولة العالم منذ عامين، مشيرًا إلى أنهم لم يتوقعوا الفوز بالبطولة.
مفاجأة غير متوقعة.. "القومي للتغذية" يحذر من فول الشارع: هذا ما يحدث
قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن الفول الذي يتم إعداده في الشارع، أو المنزل من المهم أن يُنقع لمدة 12 ساعة، حتى ظهور ما يسمى بالرغاوي البيضاء، خاصة أن هذه المادة من أشد معوقات امتصاص عنصر الحديد، متابعًا:" فول الشارع لا بيتغسل ولا بيتنقع، وبالتالي يعيق امتصاص الحديد".
كارثة.. الضوء الأزرق للهاتف يؤدي للإصابة بالسرطان (فيديو)
نشرت فضائية "سكاي نيوز"، تقريرًا عن أضرار الضوء الأزرق الذي يصدر من الهاتف الذكي، وكانت كالتالي: الضوء الأزرق يسبب حالة من التراكم العصبي التي تؤدي إلى صعوبة في النوم، وضعف الذاكرة الناجم عن ضعف النوم.
"حمودة" عن حبه للصحافة: اتهمت في 412 قضية.. ومن الحب ما قتل
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك قضايا كثيرة وجد نفسه فيها في مواجهة وزراء ورجال أعمال، ولاعبي كرة، ونجوم سينما وطرب، كاشفا عن أن عدد القضايا وصل إلى 412 قضية في 30 سنة من تاريخ مسئوليته عن تحرير روزاليوسف إلى تاريخ تنازلي عن رئاسة تحرير الفجر، معقبا: "هو رقم قياسي فرض علي أن أقف متهما بما كتبت، وأقف أكثر من مرة بصفتي رئيس تحرير".
"الأوقاف": الإخوان أزالت 35 مسجدًا وأغلقت 1500.. ونحن نفتح ألف مسجد سنويًا
ولفت إلى أن الإخوان أزالت 35 مسجدًا في طريق الخطاطبة بالمنوفية أثناء إقامة الطريق، ولم يسمع أحد بأي ضجة عليها، متابعًا: "نفتتح سنويًا ألف مسجد، لافتًا إلى أنه في عهد الإخوان تم إغلاق 1500 مسجد"، مؤكدًا أن مصر لا تسعى لهدم المساجد، بل تسعى لإقامتها.
"الإسكان" تكشف عن موعد الرد على طلبات التصالح في البناء
قالت المهندسة نفيسة هاشم، أن المستندات المطلوبة بسيطة، وأن الرد على طلبات التصالح تكون في خلال 4 أشهر على الأكثر.
أحمد موسى: صرف فوائد شهادات قناة السويس 4 سبتمبر المقبل
وقال أحمد موسى، أنه سيتم صرف 64 مليار جنيه، بداية من يوم 4 سبتمبر، مشيرا إلى أن البنوك المصرية جاهزة لرد أموال شهادات قناة السويس لأصحابها.
بكري يكشف مفاجآت مدوية في قضية رشوة الأمين العام للأعلى للإعلام (فيديو)
كشف النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مفاجأة في قضية رشوة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"السيسي" لمنتخب كرة اليد: "رفعتم رأس مصر.. والدولة سعيدة بكم"
وتوجه "السيسي"، عقب تكريمه لهم، بالشكر للمنتخب، قائلًا: "متشكرين وربنا يحفظكم، وأنتم رفعتم رأس مصر، والدولة كلها سعيدة بكم".
"الشهاوي": مصر لديها خبرة قتالية في كافة أنواع الحروب
وأضاف "الشهاوي"، أن هناك دول ذات مركز ثقل عسكري كبير، ترغب في تنفيذ التدريب المشترك مع القوات المسلحة المصرية لما لها من خبرة قتالية في كافة أنواع الحروب التقليدية وفي حروب الجيل الرابع وحروب مكافحة الإرهاب".
رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: فوزنا بكأس العالم لم يكن ضربة حظ
وقال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنهم استعدوا لبطولة العالم منذ عامين، مشيرًا إلى أنهم لم يتوقعوا الفوز بالبطولة.
مفاجأة غير متوقعة.. "القومي للتغذية" يحذر من فول الشارع: هذا ما يحدث
قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن الفول الذي يتم إعداده في الشارع، أو المنزل من المهم أن يُنقع لمدة 12 ساعة، حتى ظهور ما يسمى بالرغاوي البيضاء، خاصة أن هذه المادة من أشد معوقات امتصاص عنصر الحديد، متابعًا:" فول الشارع لا بيتغسل ولا بيتنقع، وبالتالي يعيق امتصاص الحديد".
كارثة.. الضوء الأزرق للهاتف يؤدي للإصابة بالسرطان (فيديو)
نشرت فضائية "سكاي نيوز"، تقريرًا عن أضرار الضوء الأزرق الذي يصدر من الهاتف الذكي، وكانت كالتالي: الضوء الأزرق يسبب حالة من التراكم العصبي التي تؤدي إلى صعوبة في النوم، وضعف الذاكرة الناجم عن ضعف النوم.
"حمودة" عن حبه للصحافة: اتهمت في 412 قضية.. ومن الحب ما قتل
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك قضايا كثيرة وجد نفسه فيها في مواجهة وزراء ورجال أعمال، ولاعبي كرة، ونجوم سينما وطرب، كاشفا عن أن عدد القضايا وصل إلى 412 قضية في 30 سنة من تاريخ مسئوليته عن تحرير روزاليوسف إلى تاريخ تنازلي عن رئاسة تحرير الفجر، معقبا: "هو رقم قياسي فرض علي أن أقف متهما بما كتبت، وأقف أكثر من مرة بصفتي رئيس تحرير".
"الأوقاف": الإخوان أزالت 35 مسجدًا وأغلقت 1500.. ونحن نفتح ألف مسجد سنويًا
ولفت إلى أن الإخوان أزالت 35 مسجدًا في طريق الخطاطبة بالمنوفية أثناء إقامة الطريق، ولم يسمع أحد بأي ضجة عليها، متابعًا: "نفتتح سنويًا ألف مسجد، لافتًا إلى أنه في عهد الإخوان تم إغلاق 1500 مسجد"، مؤكدًا أن مصر لا تسعى لهدم المساجد، بل تسعى لإقامتها.
"الإسكان" تكشف عن موعد الرد على طلبات التصالح في البناء
قالت المهندسة نفيسة هاشم، أن المستندات المطلوبة بسيطة، وأن الرد على طلبات التصالح تكون في خلال 4 أشهر على الأكثر.
أحمد موسى: صرف فوائد شهادات قناة السويس 4 سبتمبر المقبل
وقال أحمد موسى، أنه سيتم صرف 64 مليار جنيه، بداية من يوم 4 سبتمبر، مشيرا إلى أن البنوك المصرية جاهزة لرد أموال شهادات قناة السويس لأصحابها.
بكري يكشف مفاجآت مدوية في قضية رشوة الأمين العام للأعلى للإعلام (فيديو)
كشف النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مفاجأة في قضية رشوة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم.
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