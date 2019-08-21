أمير عزمي: جروس "عمل اللي عليه" مع الزمالك
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:45 ص
أحمد شاكر
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أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك، أن جروس المدير الفني السابق للأبيض لم يقصر مع الفريق.
وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : مباراة جورماهيا كانت انطلاقتنا، تيجانا اكد للاعبين ان هذه المباراة بداية الحصول على اللقب وقد كان.
وأردف : استطعنا الفوز بالكونفدرالية والسوبر المصري السعودي، أرى أن جروس "عمل اللي عليه" ولم يقصر.
وأتم كلماته : جروس "غير" مفاهيم كثيرة في التدريب بالنسبة لنا.
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