مدحت يوسف: القيادة السياسية حققت التوازن فعاد الاستقرار



وأشار يوسف، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن وضع الطاقة في مصر تغير الآن، وتمكنت مصر من تحقيق أهدافها المنشودة في هذا المجال، مؤكدا أن مصر تغلبت على عدم كفاية الإنتاج في مجال الطاقة بفضل الاكتشافات الحديثة.



وأوضحت نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن القيادة السياسية الحالية حققت التوازن بين الاحتياجات والإنتاج فعاد الاستقرار والاستثمار.

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن قطاع البترول مر بفترة عصيبة في 2011، حيث انسحب المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مجال اكتشاف الغاز، كما انخفض الإنتاج، ولم يعد كافيا لاحتياجات المصانع، ومحطات الكهرباء.