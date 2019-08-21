ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير اقتصادي: عجز الموازنة انخفض من 16 لـ8% في 4 سنوات

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:30 ص
خبير اقتصادي: عجز الموازنة انخفض من 16 لـ8% في 4 سنوات
محمد نجم - الخبير الاقتصادي
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن معدل التضخم وصل لأفضل مستوى منذ أربع سنوات، وعجز الموازنة انخفض من 16 لـ8%، والاحتياطي النقدي يقترب من 45 مليار دولار، بعدما وصل لأقل من 18 مليار.

وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن البنك المركزي المصري من خلال سياسته النقدية استطاع احتواء التضخم، لافتَا إلى أن الاقتصاد قبل تطبيق اجراءات الإصلاح الاقتصادي كان يأن، وما كانت تقوم به الدولة، لم يكن سوى مسكنات.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المؤسسات الدولية مثل مؤسسة هارفارد، اكدت أن نمو الاقتصاد المصري من أفضل الاقتصاديات حول العالم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
-
x
19:00
-
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
22:00
-
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
-
x
21:00
-
كراسنودار - روسيا