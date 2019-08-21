خبير اقتصادي: عجز الموازنة انخفض من 16 لـ8% في 4 سنوات

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قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن معدل التضخم وصل لأفضل مستوى منذ أربع سنوات، وعجز الموازنة انخفض من 16 لـ8%، والاحتياطي النقدي يقترب من 45 مليار دولار، بعدما وصل لأقل من 18 مليار.



وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن البنك المركزي المصري من خلال سياسته النقدية استطاع احتواء التضخم، لافتَا إلى أن الاقتصاد قبل تطبيق اجراءات الإصلاح الاقتصادي كان يأن، وما كانت تقوم به الدولة، لم يكن سوى مسكنات.



وأشار إلى أن هناك الكثير من المؤسسات الدولية مثل مؤسسة هارفارد، اكدت أن نمو الاقتصاد المصري من أفضل الاقتصاديات حول العالم.

