روبين نيفيز: شعرت بالرعب في هذه اللحظة.. وباتريسيو حارس عظيم
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:38 م
عمر عبدالعزيز
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أكد النجم البرتغالي روبين نيفيز، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، أنه يجب أن يتأقلم فريقه مع حال كرة القدم في الوقت الحالي، بعض القرارات تكون جيدة لك وغير مرضية للخصم.
وقال نيفيز عن قرار تقنية الفيديو: "لأكون صادقًا، لقد أرعبني توقف الحكم وانتظار القرار، لكن هذه كرة القدم الحالية، يجب عليك أن تنتظر وتكون صبورًا، ولحسن الحظ اُحتسب الهدف، في هذه اللحظة تصبح فرحتنا مضاعفة، لكن الأجواء وقت الهدف كانت لا تصدق".
وأردف بالحديث عن تصدي روي باتريسيو لركلة الجزاء: "لحسن الحظ أننا نمتلك روي باتريسيو، إنه حارس عظيم ولقد أثبت عظمته".
واختتم: "العمل على النتائج ؟ دائمًا ندخل أي مباراة بهدف الفوز، لا يهم من هو الخصم أو الملعب، لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل لأن الموسم طويل".
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