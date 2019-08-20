ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

روبين نيفيز: شعرت بالرعب في هذه اللحظة.. وباتريسيو حارس عظيم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:38 م
روبين نيفيز: شعرت بالرعب في هذه اللحظة.. وباتريسيو حارس عظيم
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أكد النجم البرتغالي روبين نيفيز، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، أنه يجب أن يتأقلم فريقه مع حال كرة القدم في الوقت الحالي، بعض القرارات تكون جيدة لك وغير مرضية للخصم. 

وقال نيفيز عن قرار تقنية الفيديو: "لأكون صادقًا، لقد أرعبني توقف الحكم وانتظار القرار، لكن هذه كرة القدم الحالية، يجب عليك أن تنتظر وتكون صبورًا، ولحسن الحظ اُحتسب الهدف، في هذه اللحظة تصبح فرحتنا مضاعفة، لكن الأجواء وقت الهدف كانت لا تصدق". 

وأردف بالحديث عن تصدي روي باتريسيو لركلة الجزاء: "لحسن الحظ أننا نمتلك روي باتريسيو، إنه حارس عظيم ولقد أثبت عظمته". 

واختتم: "العمل على النتائج ؟ دائمًا ندخل أي مباراة بهدف الفوز، لا يهم من هو الخصم أو الملعب، لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل لأن الموسم طويل".
Advertisements
المزيد عن: وولفرهامبتون مانشستر يونايتد وولفرهامبتون روي باتريسيو روبين نيفيز ركلة جزاء بوجبا الدوري الانجليزي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الوصل - الإمارات
2
x
18:15
0
الهلال - السودان
الاتحاد - السعودية
3
x
19:15
0
العهد - لبنان
دوري أبطال أوروبا
أبويل نيقوسيا - قبرص
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا