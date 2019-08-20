نجم وولفرهامبتون يعلق على هدفه أمام مانشستر يونايتد

تحدث النجم البرتغالي روبين نيفيز، لاعب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، عن التعادل مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه كان يجب أن يدخل فريقه في أجواء اللقاء سريعًا لأن اليونايتد بدأ بشكل سريع.

وقال نيفيز في تصريحات صحفية: "شعرنا بصعوبة السيطرة على الكرة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني تشجعنا واستطعنا تشكيل الخطورة عليهم".





وأضاف عن التعادل مع مان يونايتد: "كان يجب أن ندخل في أجواء اللقاء سريعًا لأن اليونايتد بدأ بشكل سريع، شعرنا بصعوبة السيطرة على الكرة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني تشجعنا واستطعنا تشكيل الخطورة عليهم."





وواصل: "لقد كانت مباراة صعبة جدًا، لأن مان يونايتد فريق قوي حقًا، لكن قمنا بعمل رائع، الجميع جعلني سعيد، قمنا بجهد مضاعف وخاصةً في الشوط الثاني".





وأكمل بالحديث عن هدفه: "لقد كان هدفًا جيدًا والفريق يستحقه، تدربنا على هذه التسديدات طوال الأسبوع ولحسن الحظ سجلت، وأنا سعيد بالهدف والنتيجة لأنها أمام فريق كبير".



