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برشلونة في خطر.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:29 م
برشلونة في خطر.. تعرف على التفاصيل
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علاء خليف
 
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لا يزال الصراع قائمًا بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة بخصوص التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الصحفي خورخي داليساندرو في برنامج "التشرينجيتو" الاسباني أن فلورنتينو بيريز يقود مفاوضات ريال مدريد لضم نيمار للنادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الحالية، ويستعد لتقديم عرض جديد لحسم الصفقة وخطف اللاعب من برشلونة.

وأضاف "داليساندرو" أن هناك 7 أشخاص في إدارة برشلونة يحاولون بكافة الطرق التعاقد مع نيمار في حين يخوض بيريز التفاوض في صفقة اللاعب البرازيلي بمفرده.

وطلب الصحفي الاسباني من إدارة برشلونة الاستقالة الفورية في حالة تعاقد بيريز مع نيمار وجلبه لريال مدريد.
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